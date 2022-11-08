В Пскове вступил в должность новый глава города

Новый глава Пскова Борис Елкин официально вступил в должность, передает "Псковская лента новостей". На непрямых выборах за его кандидатуру на прошлой неделе высказалось большинство городских депутатов. На церемонии вступления в должность с речами выступили губернатор Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Отметим, что вступлению 33-летнего уроженца Петербурга Елкина в должность предшествовал отказ от "двуглавой" системы управления городом: в течение полутора десятилетий власть делилась между главой гордумы (мэром) и руководителем администрации. Теперь же весь объем полномочий перешел к главе исполнительной власти. Реформа была инициирована губернатором региона.

фото: Борис Елкин / ВКонтакте