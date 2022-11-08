Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении добровольцев ветеранским статусом

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, рассказала 8 ноября пресс-служба нижней палаты парламента. При внесении инициативы на рассмотрение Госдумы подписи под ней поставил 301 депутат и сенатор.

Проект предполагает поправки в закон "О ветеранах", за счет которых участвующие в СВО добровольцы получат соответствующий статус. Кроме того, добровольцы, ставшие инвалидами вследствие ранений, контузий или увечий, полученных во время спецоперации, смогут претендовать на статус инвалидов боевых действий. Подобные меры призваны создать условия для обеспечения добровольцев возможностью "достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе", говорится в пояснительной записке к проекту.

Комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ее "справедливым решением". "Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки", - высказался он.

В случае вступления в силу закон распространится на правоотношения, возникшие на территориях ЛНР, ДНР и Украины с 24 февраля 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября 2022 года.