Вишневский передал в Смольный жалобы жителей Адмиралтейского района на платную парковку

Массовое несогласие жителей Адмиралтейского района с расширением зоны платной парковки и условиями пользования ею побудило депутата петербургского парламента Бориса Вишневского изложить доводы граждан в письме комитету по транспорту.

В своем обращении законотворец опирается на сотни жалоб, которые собрал депутат МО "Коломна" Илья Киселев. В числе требований – бесплатное пользование парковками по выходным и праздничным дням, а также расширение действия льготного парковочного разрешения вместо конкретного муниципалитета на весь район.

"Стремление собрать побольше денег от парковки, и особенно от штрафов, не должно быть главной и единственной целью этой системы", - прокомментировал обращение Вишневский в собственном Telegram-канале.

Отметим, что с ноября зона платной парковки охватила 153 улицы Адмиралтейского района: из 10 004 мест 1100 предназначены для инвалидов и их сопровождающих.