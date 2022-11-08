В царскосельском Александровском парке отреставрирован мост XIX века

Музей-заповедник "Царское Село" завершил реставрацию моста XIX века через Виттоловскую протоку в Александровском парке, следует из сообщения пресс-службы ГМЗ от 8 ноября. Созданную по проекту шотландского архитектора Адама Менеласа конструкцию можно обнаружить вблизи павильона "Шапель".

По словам заместителя директора по реставрации Натальи Кудрявцевой, мост находился в неудовлетворительном состоянии. "Были утрачены некоторые блоки облицовки, перил и декоративных элементов, имелись многочисленные глубокие трещины и биопоражения, расколы на чугунных тумбах. Для того, чтобы все это исправить, реставраторам понадобилось почти два года", — приводит ее рассказ пресс-служба "Царского Села".

Реставрация моста велась на внебюджетные средства музея. Специалистам потребовалось произвести 17 видов работ для того, чтобы вернуть ему прочность. Изначально мост, созданный в 1824 году, был деревянным. В начале XX века конструкцию заменили на металлическую, и в таком виде она сохранилась до наших дней.

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Фото: tzar.ru