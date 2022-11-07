ПСБ "Жилстрой" отреставрирует фасады Петропавловской крепости за 1,36 млрд рублей

Гранитные фасады Петропавловской крепости отреставрирует ООО "Проектно-строительное бюро "Жилстрой": на эти цели предусмотрено выделение 1,36 млрд рублей. Внимание на данные контракта обратил "Деловой Петербург".

Заказчиком работ выступил государственный музей истории Петербурга. Контракт с ПСБ "Жилстрой" заключили 31 октября. Подрядчик должен будет привести в порядок фасады до 10 декабря 2024 года.

В текущем году на реставрационные работы собирались выделить 83,96 млн рублей, в следующем – 402,85 млн рублей, остаток – в 2024-ом. Позднее было подписано дополнительное соглашение к контракту, изменяющее план финансирования.

Так, по новым критериям, в 2022 году лимит финансирования составит только 2,99 млн рублей, в 2023-м – 483,8 млн рублей и в 2024-м – 874,17 млн рублей.