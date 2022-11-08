После обысков в петербургских барах в СК доставили более сорока человек

Петербургские правоохранители, выявившие преступную схему по обману посетителей баров на улице Рубинштейна, после утренних обысков в рамках возбужденных дел доставили в Следственный комитет более сорока человек. Об этом сообщает пресс-служба петербургского главка МВД. Ожидается, что им присвоят статус подозреваемых.

Во время следственых действий по месту жительства задержанных у них изъяли 4,5 млн рублей и 700 долларов. Со складов в Калининском районе, где производился контрафактный алкоголь для реализации его в барах, изъяли порядка 600 литров некачественных спиртных напитков.

Напомним, что одним из способов обмана преступной группы, по версии следствия, было привлечение к состоятельным клиентам "промо-моделей", которые доводили их до нужной "кондиции". В результате меньше чем за год 11 пожаловавшихся мужчин, согласно их заявлениям, потеряли более 10 млн рублей.

Как уточняет пресс-служба регионального управления СК, всего в одно производство объединили десять уголовных дел, включая возбужденное по ч.4 ст. 159.3 УК (мошенничество с использованием электронных средств платежа).