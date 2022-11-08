В Петербурге прекратили дело против участницы пацифистской акции 21 сентября

Октябрьский районный суд Петербурга закрыл дело, возбужденное в отношении Варвары Ушаковой, которую преследовали после участия в пацифистской акции 21 сентября. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского.

Судья, рассмотрев протокол, не нашел в действиях активистки состава правонарушения. Отмечается также, что связанные с делом рапорты и объяснения не содержали подписей полицейских. Первоначально Ушаковой вменили воспрепятствование дорожному движению на несанкционированном публичном мероприятии (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Напомним, что утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, вскоре после чего авиабилеты на зарубежные рейсы многократно выросли в цене. О вечерних акциях протеста в тот день читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированныйх объединений - иноагентов