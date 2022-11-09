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Новости 9:31

Одно из дел после обысков на Рубинштейна доросло до создания преступного сообщества

фото ЗакС политика Одно из дел после обысков на Рубинштейна доросло до создания преступного сообщества

Петербургские правоохранители продолжают изучать обстоятельства деятельности организованной группировки, члены которой заподозрены в серии обманов посетителей ночных клубов, извещает пресс-служба главка полиции.

Часть материалов разбирательства уже передали следствию; возбуждены уголовные дела о различных видах мошенничества.

"8 ноября в отношении семи участников аферы возбуждено дело по статье УК РФ "Создание преступного сообщества". В организации схемы подозреваются двое мужчин, в качестве подозреваемых задержаны двое старших управляющих баров, двое руководителей "промо-моделей", а также администратор бара", - отчитались в ГУ МВД.

Оставшиеся соучастники стали фигурантами дела об участии в преступном сообществе: это официант, четыре девушки-"промо-модели" и хостес. Всех ранее отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что днём ранее Следственный комитет сообщал, что после серии обысков дома и в барах на улице Рубинштейна задержали более 40 человек.


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