Одно из дел после обысков на Рубинштейна доросло до создания преступного сообщества

Петербургские правоохранители продолжают изучать обстоятельства деятельности организованной группировки, члены которой заподозрены в серии обманов посетителей ночных клубов, извещает пресс-служба главка полиции.

Часть материалов разбирательства уже передали следствию; возбуждены уголовные дела о различных видах мошенничества.

"8 ноября в отношении семи участников аферы возбуждено дело по статье УК РФ "Создание преступного сообщества". В организации схемы подозреваются двое мужчин, в качестве подозреваемых задержаны двое старших управляющих баров, двое руководителей "промо-моделей", а также администратор бара", - отчитались в ГУ МВД.

Оставшиеся соучастники стали фигурантами дела об участии в преступном сообществе: это официант, четыре девушки-"промо-модели" и хостес. Всех ранее отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что днём ранее Следственный комитет сообщал, что после серии обысков дома и в барах на улице Рубинштейна задержали более 40 человек.