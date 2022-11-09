Главного редактора Republic* Дмитрия Колезева объявили в федеральный розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск журналиста, главного редактора издания Republic* Дмитрия Колезева. Соответствующая информация появилась в картотеке силового ведомства.

Согласно опубликованной карточке, в отношении Колезева возбуждено уголовное делопроизводство, однако, по какой статье, не конкретизируется.

Напомним, что в сентябре редакция Republic* отказалась от лицензии СМИ, объяснив это тем, что формальный статус средства массовой информации обязывает ко многим обременительным занятиям при минимуме преимуществ.

*Учредитель издания Republic (ООО "Москоу диджитал медиа") внесён Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал "Колезев"