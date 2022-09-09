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Новости 13:50

Редакция Republic* отказалась от лицензии СМИ

фото ЗакС политика Редакция Republic* отказалась от лицензии СМИ

Главред издания Republic* Дмитрий Колезев сообщил, что его редакция решила отказаться от лицензии СМИ. Решение, по его словам, продиктовано тем, что формальный статус СМИ обязывает ко многим обременительным занятиям при минимуме преимуществ. Колезев имеет в виду вынужденную необходимость повсеместно ставить пометку "иноагента" и в целом следовать все более строгим цензурным ограничениям. Действие свидетельства Роскомнадзора, выданного изданию, прекращено 1 сентября.

"Нам важно заниматься журналистикой и публицистикой. Мы делаем честное медиа, существующее за счет денег подписчиков. Наличие регистрации в Роскомнадзоре в нашем случае сегодня уже не играет никакой роли. Скорее мешает, чем помогает", - написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, ООО "Москоу диджитал медиа"*, внесенное в реестр иностранных агентов, де-юре больше не считается издателем Republic*. В ближайшее время редакция перестанет маркировать свои публикации как иноагент и перестанет запрещать себе при крайней необходимости использовать ненормативную лексику.

*Учредитель издания Republic (ООО "Москоу диджитал медиа") внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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