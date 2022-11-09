Депутат МО "Гражданка" обратился к губернатору и прокурору Петербурга из-за избиения горожанки сотрудницей ЖКС

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращение петербургскому градоначальнику Александру Беглову, главному прокурору города Виктору Мельнику, а также главе администрации Калининского района Сергею Петриченко из-за инцидента, связанного с применением грубой силы к жительнице города. Документ опубликован на рабочей странице муниципала "ВКонтакте".

Сафонов рассказал, что 8 ноября в одном из дворов по Северному проспекту произошла словесная перепалка между петербурженкой Татьяной Кашиной и начальницей ЖКС-2 Калининского района Анной Андреевой. Речь шла о применении шумных воздуходувок для уборки территории. По словам муниципала, Андреева в ответ на замечание Кашиной "разразилась нецензурной бранью и избила женщину".

По факту произошедшего петербурженка написала заявление в полицию, а полученные травмы зафиксировала в медучреждении.

"Вынужден обратиться к вам с просьбой безотлагательно принять исчерпывающие меры по прекращению подобной практики в подведомственном вам учреждении. Хамство, а тем более насилие, со стороны работников коммунальных служб в отношении петербуржцев неприемлемы", - пишет Сафонов Беглову.

Напомним, что в прошлом году жилищный комитет запретил использовать воздуходувки рядом с домами.