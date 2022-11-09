Петербург утвердил сохранение ряда налогов на прежнем уровне

Петербургский парламент на заседании 9 ноября в третьем чтении одобрил законопроект о налогах и сборах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По документу, в 2023 году налоговая ставка на недвижимое имущество для организаций и физических лиц составит 1,5%, а не 2%. В 2022 году этот налог был снижен с 1,75% до 1,5%, уточнил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко в материалах к законопроекту.

Также вводится нулевой налог на прибыль для регионального оператора по обращению с отходами. Против этого пункта ранее выступала депутат от КПРФ Ирина Иванова, которая подала соответствующую поправку. Большинством голосов предложение Ивановой отклонили.

Документ устанавливает льготы на имущественный налог для гаражных и гаражно-строительных кооперативов – 15% от исчисленной суммы налога. При ставке 2,2% это 0,33%, при ставке 2% – 0,3%, уточняется в проекте закона.

Помимо этого, документ расширяет перечень видов деятельности, занимаясь которыми, организации могут рассчитывать на "налоговые каникулы" до 2024 года. В этот список хотят включить IT-отрасли, сферы образования и здравоохранения, туристической деятельности и ряда бытовых услуг.

София Саттарова