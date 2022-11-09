Правительству Петербурга передают полномочия по обращению с животными

Парламент Петербурга 9 ноября в первом чтении рассмотрел законопроект о расширении полномочий правительства города в сфере работы с животными, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Изменения подготовлены из-за нововведений в федеральном законодательстве.

Согласно документу, правительство Петербурга должно будет установить порядок по предотвращению нападения бездомных животных на граждан. Также исполнительная власть получает полномочия по определению мест, куда нельзя возвращать животных без владельцев, и людей, которые будут принимать решение о возврате таких животных "на прежние места обитания".

Соавтор документа, депутат от "Единой России" Денис Четырбок заявил, что некоторые жители в своих квартирах организуют питомники. Они мешают другим проживающим в доме, отметил депутат.

Помимо этого, правительство будет обязано определить дополнительные требования к содержанию домашних животных. В частности, речь идет об их выгуле. Против этой нормы выступил депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов. По его словам, фракция это не поддерживает, так как доптребования должны устанавливаться законом, а не решением правительства. Однако большинство депутатов законопроект поддержали.

София Саттарова