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Новости 13:11

Пражскую и Ленинградскую улицы в Кудрово соединил новый мост

фото ЗакС политика Пражскую и Ленинградскую улицы в Кудрово соединил новый мост

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал на церемонии открытия нового моста в Кудрово. Фотоотчёт с места событий приводится в Telegram-канале администрации региона.

Так, новая переправа соединила Пражскую и Ленинградскую улицы: там обустроили широкий переезд и пешеходную зону. Готовность объекта - 95%.

Строители должны заасфальтировать небольшой отрезок дороги, установить фонари и светофоры, а также укрепить отсыпь. Планируется, что проезд по переправе откроют 20 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что на подготовку к строительству станции метро "Кудрово" Смольный получит от Ленобласти 265 млн рублей.


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