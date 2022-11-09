Обвиняемого в фейках про армию Белоусова оставили в СИЗО на полгода

В Московском районном суде Петербурга 9 ноября начали рассматривать по существу дело в отношении копателя Олега Белоусова, которого обвиняют в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). Обвиняемому продлили арест на полгода, до 2 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Защитник Белоусова, адвокат Григорий Григорьев ходатайствовал о назначении его доверителю более мягкой меры пресечения, например, домашнего ареста. Прокурор возразил, заявив, что оснований для отмены заключения под стражу нет. Судья не стала отпускать Белоусова.

Поддержать Белоусова в суд пришли порядка 20 человек. Обвиняемого заводили в зал в сопровождении служебной собаки. Сперва судья Ева Гюнтер намеревалась провести заседание без слушателей, но после возмущения собравшихся, разрешила впустить двух человек.

Напомним, на Белоусова завели уголовное дело из-за обращения его знакомого Сергея Чмыхуна, с которым обвиняемый переписывался в одном тематическом чате "ВКонтакте". Белоусов якобы в беседе распространял недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине и негативно высказывался о президенте Владимире Путине. Белоусову грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков