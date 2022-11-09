На еще одного столичного экс-мундепа завели дело о фейках про армию

Бывший депутат столичного муниципального округа "Проспект Вернадского" Елена Филина стала фигурантом дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК), на что обратил внимание медиапроект "Avtozak live", изучивший картотеку Мосгорсуда. Суд должен был избрать 9 ноября для нее меру пресечения. Известно, что Филина на сегодняшний день находится за пределами России.

Следствие считает, что политик распространяла фейковую информацию о Вооруженных силах, используя служебное положение. До последнего момента, как рассказала Филина, ей о деле против себя ничего не было известно.

Отметим, что еще один бывший мундеп из Москвы, Алексей Горинов, стал первым в России человеком, приговоренным по статье 207.3 УК. В июле его осудили на семь лет колонии.

UPD 16:10 Филину заочно арестовали и объявили в розыск