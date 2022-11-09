Беглов выразил соболезнования родным и близким экс-полпреда в СЗФО Черкесова

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к родным и близким генерал-полковника полиции Виктора Черкесова, о смерти которого стало известно в среду, 9 ноября. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

Беглов, ранее, как и Черкесов, занимавший пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, вспомнил о его заслугах на данном поприще.

"Находясь на посту полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, он многое сделал для развития Северо-Запада России. Внёс большой вклад в обеспечение общественной безопасности, защиту интересов нашей страны", – высказался Беглов.

Черкесов умер на 73-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Петербурге.