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Новости 14:51

Доходный дом Ширвиндта на Васильевском острове официально стал региональным памятником

фото ЗакС политика Доходный дом Ширвиндта на Васильевском острове официально стал региональным памятником

КГИОП внес в единый государственный реестр региональных памятников доходный дом Савелия Ширвиндта, находящийся по адресу 9-я линия Васильевского острова, 18, о чем говорится на сайте комитета.

Семиэтажное здание в стиле модерн построено в 1906 году по проекту архитектора Сергея Гингера. Прежде по этому адресу располагались деревянные постройки.

Эксперты отмечают, что лицевым фасадам дома присуще богатое оформление лепниной, а различные декоративные техники создают "сложную, целостную и гармоничную композицию с яркими акцентами". Особый интерес для ценителей архитектуры представляет центральный эркер, имеющий балкон с "рваным" краем и рядами отверстий. Помимо сохранившегося художественного решения лицевой части дома, до наших дней дошла в своем первозданном виде парадная лестница.

В 1960-е годы, когда в доме Ширвиндта квартировали мастерские Ленинградского отделения Союза художников, пожаром был полностью уничтожен верхний этаж. Сегодня здание сохраняет жилое назначение.


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