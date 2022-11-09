"Почему не дали снайперские винтовки?": В петербургской школе слабовидящие дети разбирали автомат Калашникова

В петербургской школе-интернате № 1 им. Грота, где обучаются дети с нарушениями зрения, для учащихся провели урок, в ходе которого им предложили разобрать и собрать автоматы Калашникова, рассказала "Фонтанке" мама одного из школьников.

Сын, отметила она, уроком остался доволен. При этом женщина подчеркнула, что в школе обучается много детей, которые либо полностью слепые, либо слабовидящие с сохранностью зрения не более 40%. Многие имеют оформленную инвалидность, добавила петербурженка.

"Здоровых детей тут официально быть не может. У меня один вопрос: почему дети-инвалиды осваивают только автомат Калашникова, почему им не дали снайперские винтовки?" – иронизирует мама школьника.

В самом учебном заведении в разговоре с журналистами подтвердили, что подобный урок действительно был. Провёл его преподаватель ОБЖ, который счёл, что знания по устройству автомата Калашникова слабовидящим детям будут интересны, так как обычно все "в восторге" от этого. Также он заявил, что подобная практика проводится в школах ежегодно и является частью учебной программы. Автоматы, по его словам, были учебными.

Кроме того, педагог ответил на вопрос, зачем школьникам, имеющим проблемы со зрением, могут понадобиться подобные знания.

"Ученики нашей школы изучают, например, ИЗО. Можно поставить вопрос: а зачем ИЗО тотально слепым детям? Но мы же не можем на свое усмотрение выкинуть что-то из учебных программ. Я понимаю, что мои ученики не пойдут служить в армию, но о начальной военной подготовке и основах безопасности государства я им обязан рассказать для их развития", – высказался учитель.

Напомним, в среду, 9 ноября, глава Минпросвещения Сергей Кравцов известил, что в российских школах начиная со следующего года введут такой предмет, как курс начальной военной подготовки. Обучаться ей будут старшеклассники в рамках ОБЖ.

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