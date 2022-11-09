Начальная военная подготовка появится в школах со следующего учебного года

Министр просвещения Сергей Кравцов обозначил сроки появления в школьной программе курса начальной военной подготовки, вернуть которую в среднеобразовательные учреждения в последнее время хотят многие депутаты и чиновники.

"Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он, действительно, готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать", - приводит его слова "Интерфакс".

Накануне была обнародована позиция Минобороны, поддержавшего идею введения в школах начальной военной подготовки в своем ответе депутату Госдумы Сергею Миронову. Предложения вернуть курс в школьную программу звучат и от представителей других думских фракций, и из Совфеда.