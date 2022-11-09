Возле закрывшейся станции "Чернышевская" пообещали сделать безопасный проход

Проход рядом со зданием петербургской станции метро "Чернышевская", окруженным строительным забором, сделают безопасным для пешеходов в самое ближайшее время, пишет издание "78" со ссылкой на представителей "Метростроя Северной Столицы".

"Забор установили только вчера. Завтра [10 ноября] будет установлена схема варианта обхода, пешеходная галерея будет располагаться с противоположной стороны дороги", - рассказали в компании.

При этом МСС обещает не сужать проезжую часть, по которой в настоящее время прохожие вынуждены огибать ограждение.

Напомним, что "Чернышевскую" закрыли на 13-месячный капитальный ремонт в конце октября, что почти сразу спровоцировало транспортный коллапс. Это побудило чиновников дополнительно усилить маршруты наземного транспорта.