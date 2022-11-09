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Новости 15:25

Возле закрывшейся станции "Чернышевская" пообещали сделать безопасный проход

фото ЗакС политика Возле закрывшейся станции "Чернышевская" пообещали сделать безопасный проход

Проход рядом со зданием петербургской станции метро "Чернышевская", окруженным строительным забором, сделают безопасным для пешеходов в самое ближайшее время, пишет издание "78" со ссылкой на представителей "Метростроя Северной Столицы".

"Забор установили только вчера. Завтра [10 ноября] будет установлена схема варианта обхода, пешеходная галерея будет располагаться с противоположной стороны дороги", - рассказали в компании.

При этом МСС обещает не сужать проезжую часть, по которой в настоящее время прохожие вынуждены огибать ограждение.

Напомним, что "Чернышевскую" закрыли на 13-месячный капитальный ремонт в конце октября, что почти сразу спровоцировало транспортный коллапс. Это побудило чиновников дополнительно усилить маршруты наземного транспорта.


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