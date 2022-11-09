После жалоб Мизулиной-младшей в Москве задержали видеоблогера Некоглая

Спустя два дня после публикации злободневной видеопародии, породившей скандал, тиктокер Некоглай (Николай Лебедев) оказался задержанным возле здания "Москва-сити" в российской столице, о чем сообщил РБК со ссылкой на два источника, включая источник в силовых структурах.

"Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу", - рассказал президент агентства INVITE Роберто Панчвидзе, чья контора представляет интересы Лебедева.

Видеоблогер накануне стал объектом резкой критики со стороны главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Поводом для ее возмущения стал ролик, где Некоглай пародирует российского военнослужащего. Мизулина пообещала заявить на тиктокера в полицию и прокуратуру, посчитав, что к нему применима статья 280.3 УК (дискредитация армии).