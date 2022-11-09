Глава ФАС рассказал о темпах снижения наценки на социально важные товары

За минувшие восемь месяцев наценка на социально значимые товары в торговых сетях заметно снизилась, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, выступая на VII Международной научно-практической конференции.

"Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары <…> привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня", - приводит его рассказ ТАСС.

Тем временем, по словам Шаскольского, чиновники продолжают добиваться снижения цен на медикаменты. Среди уже свершившихся достижений на этом направлении он выделил удешевление около половины необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в целом на 30%.

Напомним, что крупные торговые сети ограничили наценку до 5% на социально значимые товары в начале марта. В список продуктов попали, в частности, хлеб, овощи, молочная продукция и сахар.