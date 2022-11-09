Спародировавшего солдата блогера Некоглая выдворят из РФ со штрафом в 5 тысяч рублей

Суд в Москве счёл тиктокера Некоглая (Николая Лебедева) виновным в нарушении правил въезда в Россию и режима пребывания, информирует РИА Новости из зала заседаний.

Решением суда молодого человека выдворят из страны в Молдавию, откуда он родом. Кроме того, Некоглаю предстоит заплатить 5 тысяч рублей штрафа согласно вменённой ему административной статье.

Блогер получил широкую известность в СМИ после того, как на один из его роликов обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На записи Некоглай пародирует российского солдата, который отбивался от атак украинского дрона, скидывавшего на него гранаты.

Ранее в среду, 9 ноября, стало известно о задержании блогера.