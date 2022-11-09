Суд освободил от нахождения в колонии москвича, осужденного за нападение на силовика

Мосгорсуд смягчил приговор для Даниила Тихомирова, которого преследуют по делу о нападении на представителя власти (ст. 318 УК), и заменил ему полтора года колонии общего режима полутора годами исправительных работ. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на своего адвоката Михаила Бирюкова. Активиста не смогли отпустить из-под стражи прямо в здании суда, поскольку заседание велось по видеосвязи.

В начале марта силовики попытались задержать Тихомирова из-за того, что тот демонстрировал флаг с пацифистской символикой. В результате конфликта и последовавшей за ним погони один из полицейских получил повреждение, что и привело к уголовному делу.

Приговор Тихомирову огласили 27 июля. До последнего времени он все еще находился в СИЗО "Матросская тишина".

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов