В МО "Большая Охта" предложили разрешить муниципалам расходовать бюджетные деньги на БПЛА и тепловизоры

Муниципальный совет МО "Большая Охта" готовится инициировать поправку в закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". Предлагается разрешить приобретать за счет местных бюджетов товары двойного назначения, беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, оптические приборы обнаружения, средства радиосвязи, тепловизионные бинокли и прицелы и другую продукцию, а также передавать ее из муниципальной в федеральную собственность.

В пояснительной записке к документу дается отсылка на постановление правительства России от 3 октября "О специальной мере в сфере экономики". В постановлении за органами местного самоуправления и МКУ закрепляется право на приобретение перечисленных товаров.

Глава "Большой Охты" Мария Щербакова напомнила ЗАКС.Ру, что при муниципалитете действует общественный штаб по мобилизации и добровольческому движению.

- Пенсионеры приходят, покупают термобелье, носки, шапочки. Покупают всё, что необходимо ребятам. Простые люди приносят, - сказала Щербакова.

Проект закона обсудят на внеочередном заседании местного совета 10 ноября. Если за него проголосует большинство мундепов, документ внесут в ЗакС.

Фото: mil.ru