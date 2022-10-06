При МО "Большая Охта" создали общественный штаб по мобилизации

Локальный общественный штаб по мобилизации и добровольческому движению решил создать муниципальный совет МО "Большая Охта" на заседании 6 октября. Им будет руководить глава местной администрации Анастасия Фрегатова

Согласно тексту решения (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), к задачам штаба относятся участие в мобилизационных мероприятиях на территории МО "Большая Охта", а также оказание юридической и иной помощи мобилизованным, добровольцам-больщеохтинцам и их близким.

Решение приняли семью голосами. Один депутат не голосовал.

Руководство "Большой Охты" несколько лет поддерживает связь с ДНР и ЛНР и неоднократно отправлялось в командировки в республики Донбасса. На сентябрьском заседании местный совет по инициативе возглавлявшего его на тот момент Николая Паялина принял резолюцию в поддержку спецоперации и Владимира Путина. При этом депутаты отказались обсуждать инициативу об отмене закона о комплексном развитии территорий, посчитав, что этот вопрос не относится к вопросам местного значения. В муниципалитете также отказались создавать общественный штаб по вопросам реновации.

Напомним, новым главой МО "Большая Охта" стала экс-депутат ЗакСа Мария Щербакова.