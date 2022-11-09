Здание пороховых погребов и лабораторий в Лисьем Носу признали памятником

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры внес в реестр региональных памятников обветшавшее здание пороховых погребов и лабораторий, расположенное в Лисьем Носу, о чем говорится на сайте этого подразделения Смольного. Решение анонсировалось еще в конце мая. Тогда глава КГИОП Сергей Макаров признался, что здание производит на него "сильнейшее впечатление", и охарактеризовал его как "шикарную монументальную постройку, связанную со славой русского оружия".

История сооружения начинается во второй трети XIX века: его возвели после Крымской войны. Историки предполагают, что на рубеже XIX-XX веков объект перенес существенную перестройку из-за плохого состояния погребов.

Историческое здание, имеющее адрес Морской проспект, дом 42, было замечено на открытках первой половины 1910-х годов.

фото: kgiop.gov.spb.ru