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Новости 21:05

Озеро Журавлевское больше не загрязняют канализационными стоками

фото ЗакС политика Озеро Журавлевское больше не загрязняют канализационными стоками

Активисты из экодвижения "Зеленый фронт" получили ответ от Госэконадзора Ленобласти, посвященный озеру Журавлевское под Приозерском, которое больше года загрязнялось сточными водами. Обращение в органы власти было продиктовано жалобами от местных жителей.

Проверка чиновников, проведенная в конце октября, показала, что администрация базы отдыха "Спартак" после получения предостережения устранила нарушения. В частности, представители организации расчистили водосточную канаву и реконструировали водосборный колодец, в результате чего от водоема перестал исходить запах канализации.

Отметим, что с Журавлевским озером в последнее время связана еще одна борьба экоактивистов: подключив к проблеме прокуратуру, они добиваются возвращения свободного прохода к берегу.

фото: greenfront.su


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