Озеро Журавлевское больше не загрязняют канализационными стоками

Активисты из экодвижения "Зеленый фронт" получили ответ от Госэконадзора Ленобласти, посвященный озеру Журавлевское под Приозерском, которое больше года загрязнялось сточными водами. Обращение в органы власти было продиктовано жалобами от местных жителей.

Проверка чиновников, проведенная в конце октября, показала, что администрация базы отдыха "Спартак" после получения предостережения устранила нарушения. В частности, представители организации расчистили водосточную канаву и реконструировали водосборный колодец, в результате чего от водоема перестал исходить запах канализации.

Отметим, что с Журавлевским озером в последнее время связана еще одна борьба экоактивистов: подключив к проблеме прокуратуру, они добиваются возвращения свободного прохода к берегу.

фото: greenfront.su