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Новости 9:53

Лавров поедет вместо Путина на саммит G20 на Бали

фото ЗакС политика Лавров поедет вместо Путина на саммит G20 на Бали

Во главе российской делегации, которая присоединится к восточноазиатскому саммиту G20 на острове Бали, будет стоять глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует РИА Новости.

Президент России Владимир Путин может принять участие во встрече только в режиме онлайн, выступив на одной из пленарных дискуссий.

Днём ранее агентство Reuters написало, ссылаясь на заявление властей Индонезии, что Путин отказался от очного участия в саммите.

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков также ранее сообщил журналистам, что в планы президента не входит поездка на Бали.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября 2022 года.


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