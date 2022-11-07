Кремль: Путин не планирует поездку на восточноазиатский саммит

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не намерен присутствовать на саммите G20. Заявление чиновника приводит РИА Новости.

"Путин не планирует поездку на ноябрьский восточноазиатский саммит", - известил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Не так давно сам президент, выступая пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что "может быть" поедет на предстоящую встречу G20.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали. О визите Путина ранее сообщал глава Индонезии Джоко Видодо. Во встрече также собирается участвовать президент Украины Владимир Зеленский.