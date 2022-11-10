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Новости 10:32

Смольный пообещал, что в новом книжном магазине в доме Зингера будут одни из самых низких цен в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный пообещал, что в новом книжном магазине в доме Зингера будут одни из самых низких цен в Петербурге

Власти Северной столицы пообещали, что в новом книжном магазине, который в ближайшее время начнёт работу в доме Зингера на Невском проспекте, будут одни из самых демократичных цен в городе. Заявление сделал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в интервью "Петербургскому дневнику".

"Наценка на книги по сравнению с прошлым магазином будет ниже. К сожалению, из-за объективного подорожания материалов издатели не могут сдержать рост цен, но мы надеемся на хорошие объемы и хорошие скидки. Наценка же будет одной из минимальных в городе", – сказал Рябовол.

Акцент в продукции, которая будет реализоваться в магазине, сделают на книгах петербургских авторов и издательств. Произведения местных писателей могут быть не сильно популярны у широкой публики, но при этом не уступать по стилю и исполнению многим раскрученным бестселлерам, отметил Рябовол.

Ранее стало известно, что книжному магазину в доме Зингера предоставят субсидию в размере 150 млн рублей.

Официальное открытие должно состояться 12 ноября.


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