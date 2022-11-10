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Новости 10:55

Путин посмертно наградил погибшего в ДТП Стремоусова орденом Мужества

фото ЗакС политика Путин посмертно наградил погибшего в ДТП Стремоусова орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества: чиновник погиб днём ранее, 9 ноября, в дорожной аварии. 

Указ о награждении Стремоусова размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, ордена чиновник удостоился за мужество и отвагу, которые он проявил на службе.

Известие о гибели Стремоусова в дорожно-транспортном происшествии появилось накануне. Он разбился под Геническом в Херсонской области.

По предварительной информации, возможным виновником ДТП может являться водитель грузовика, совершивший опасный манёвр. Сообщалось, что шофёр Стремоусова не смог справиться с управлением, в результате чего у бронированного Lexus кузов оторвало от шасси.

Фото: Telegram-канал Кирилла Стремоусова


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