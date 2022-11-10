Цивилёв поинтересовался у комитета по печати возможностью недопущения "сомнительной рекламы" в Петербурге

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв направил запрос главе смольнинского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу с целью уточнить, полагают ли чиновники возможной выработку механизма противодействия появлению сомнительно рекламы, сообщила 10 ноября пресс-служба парламентария.

На написание запроса Цивилёва вдохновил скандал вокруг рекламы петербургской сети кафе "Буше", чьи билборды со слоганом "Буше для шага вперед" были размещены на станциях метро напротив платформ. "В креативе компании некоторые пассажиры усмотрели призыв к импульсивным действиям на станциях метрополитена, в том числе суициду", — проинформировал Рябовола депутат.

В своем запросе Цивилёв указывает, что "подобные плакаты могли появиться и в других не самых удачных местах" — например, в витринах вдоль магистралей. Предотвратить подобное, по его мысли, позволил бы контроль со стороны различных структур и организаций. В связи с этим парламентарий поинтересовался у адресата, считает ли тот возможной "выработку механизма, способного предотвратить появление сомнительной рекламы на социально значимых городских объектах". Также он попросил Рябовола принять меры по недопущению аналогичных инцидентов в будущем.

Связанный с рекламой "Буше" скандал разразился на прошлой неделе. После этого сеть поспешила убрать прочь плакаты с противоречивым слоганом.