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Новости 12:13

Ленобласть направила в зону СВО два КАМАЗа со спальниками и резиновыми сапогами

фото ЗакС политика Ленобласть направила в зону СВО два КАМАЗа со спальниками и резиновыми сапогами

Руководство Ленинградской области отчиталось об отправке очередной партии гуманитарного груза в зону специальной военной операции (СВО). Сообщение приводится в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Так, для нужд бойцов направили два автомобиля КАМАЗ, нагруженных спальными мешками и резиновыми сапогами.

Уточняется, что вещи приобрели за счёт средств фонда "Ленинградский рубеж".

Напомним, 2 ноября сообщалось, что спецпредставитель губернатора Александра Дрозденко Сергей Мачинский передал задействованным в СВО именным дивизионам из Ленобласти посылки от родных и инструменты.


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