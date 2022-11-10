Ленобласть направила в зону СВО два КАМАЗа со спальниками и резиновыми сапогами

Руководство Ленинградской области отчиталось об отправке очередной партии гуманитарного груза в зону специальной военной операции (СВО). Сообщение приводится в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Так, для нужд бойцов направили два автомобиля КАМАЗ, нагруженных спальными мешками и резиновыми сапогами.

Уточняется, что вещи приобрели за счёт средств фонда "Ленинградский рубеж".

Напомним, 2 ноября сообщалось, что спецпредставитель губернатора Александра Дрозденко Сергей Мачинский передал задействованным в СВО именным дивизионам из Ленобласти посылки от родных и инструменты.