"Я так не люблю искать дно": Набиуллина высказалась о возможности дальнейшего спада экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не любит искать дно в любых вопросах, в том числе касающихся экономики, передает 10 ноября РИА "Новости". Слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов о том, прошла ли экономика России нижнюю точку падения или же ожидается дальнейший спад.

"Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — высказалась Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

В целом, по словам Набиуллиной, говорить о скором завершении кризиса не следует. Ситуация в мире геополитически и экономически ухудшается, констатировала глава ЦБ. По ее мнению, это говорит о необходимости рассматривать помимо базового, относительно оптимистичного сценария, также возможность дальнейшего ухудшения ситуации.

"Я и раньше говорила и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию", — резюмировала Набиуллина.

Ранее Набиуллина выступила с предостережением относительно стремления преуменьшить влияние западных санкций на российскую экономику. По ее мнению, отгородиться от воздействия ограничительных мер будет невозможно.