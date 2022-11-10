В рамках начальной военной подготовки в школах будут предусмотрены полевые выезды

В программу начальной военной подготовки в школах включат также полевые выезды, предмет станет обязательным к посещению, передаёт "Интерфакс" заявление первой замглавы комитета Государственной думы по просвещению Яны Лантратовой.

Военную подготовку будут проходить учащиеся 5-10 классов, при этом на поля школьники поедут именно в десятом. Решение обусловлено "реакцией на многочисленные обращения родительского сообщества", которые поступили думской фракции "Справедливая Россия — за Правду", уточнила Лантратова.

Также парламентарий отметила, что, как считает лидер эсеров Сергей Миронов, учить детей в школах должны именно участники военной спецоперации. Мера позволила бы решить вопрос с трудоустройством граждан, вернувших с СВО.

Напомним, в среду, 9 ноября, глава Минпросвещения Сергей Кравцов известил, что в российских школах начиная со следующего года введут такой предмет, как курс начальной военной подготовки. Обучаться ему будут старшеклассники в рамках ОБЖ.