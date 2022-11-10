"Яблоко" предложило запретить исключать из повестки заседаний ЗакСа вопросы от фракций

Депутаты "Яблока" подготовили поправку в регламент заседаний Законодательного собрания Петербурга. Они предлагают запретить исключать из повестки без согласия авторов проекты нормативно-правовых актов, которые внесли фракции.

Проект заседаний ЗакСа готовит парламентский комитет по законодательству. На совете фракций его доверстывают. Согласно регламенту, по одному вопросу могут внести спикер городского парламента и депутатские объединения. Однако перед началом заседания по инициативе любого депутата вопрос можно убрать из проекта повестки большинством голосов. Как в прошлом, так и в действующем созыве, так часто поступали с инициативами "яблочников".

На вопрос ЗАКС.Ру, не уберут ли из повестки и этот проект постановления "Яблока", заместитель председателя фракции Борис Вишневский ответил, что не исключает этого.

- Вот мы и посмотрим, насколько наши коллеги настроены на то, чтобы учитывались интересы всех. Проект можно отклонить, но его надо хотя бы рассмотреть, - добавил Вишневский.

Напомним, среди инициатив "яблочников", которые исключали из повестки заседаний в этом созыве, был проект поправок в федеральное законодательство об исключении понятия "иностранный агент" из российского права. В прошлом созыве парламент несколько раз отказывался рассматривать вопрос фракции о проведении референдума по поводу судьбы Исаакиевского собора.