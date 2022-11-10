"Яблоко" подготовит законопроект об упразднении бюджетной комиссии Беглова

Фракция "Яблоко" в Заксобрании Петербурга намерена внести проект закона, упрощающего процедуру внесения поправок депутатов к бюджету города, сообщил ЗАКС.Ру ее представитель Борис Вишневский.

"Яблочники" считают лишней бюджетную комиссию при губернаторе Петербурга Александре Беглове. Ее учредили год назад. Большинство членов комиссии — чиновники Смольного. Без одобрения этого органа ни одна поправка депутатов или депутатских объединений к проекту бюджета города не может быть рассмотрена на заседании ЗакСа.

- Суть нашей инициативы будет или в отмене этой комиссии, или как минимум в отмене нормы, по которой то, что не одобрила комиссия, не ставится на голосование. Но я думаю, что комиссия эта не очень нужна. Если это мнение губернатора — пусть он формирует его сам, - добавил Вишневский.

Накануне бюджетная комиссия отклонила все поправки к проекту бюджета на 2023 год от депутатов "Единой России".

- За что боролись, на то и напоролись, - прокомментировал это решение Вишневский.

Он напомнил, что единороссы в 2021 году голосовали за создание бюджетной комиссии.