Суд в Петербурге определился с мерой пресечения для еще двоих подозреваемых по делу "барной ОПГ"

Октябрьский районный суд Петербурга назначил меру пресечения двоим фигурантам дела "барной ОПГ", сообщила 10 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Илью Толстокорова суд отправил в СИЗО до 7 января 2023 года. Ему вменяют создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и пять эпизодов мошенничества с использованием электронных средств платежа, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ).

В свою очередь, Владиславу Кузьмину предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ). Следствие ходатайствовало о назначении ему запрета определенных действий, суд прошение удовлетворил. Вплоть до 7 января Кузьмину запрещено посещать массовые мероприятия, общаться с участниками уголовного судопроизводства и пользоваться интернетом и телефоном.

Накануне суд назначил запрет определенных действий в рамках дела "барной ОПГ" Роману Трубникову и Елене Цолиной, которым вменяют статьи о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ). Анне Мясниковой, Николаю Абросимову и Денису Куценко, обвиняемым по тем же статьям, суд определил заключение под стражу до 7 января.

По версии следствия, Куценко и Абросимов организовали преступную группу с целью обмана посетителей увеселительных заведений на улице Рубинштейна. Потерпевшими по делу проходят пятеро клиентов баров, лишившихся в общей сложности более 6,3 миллиона рублей.