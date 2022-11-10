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Новости 16:19

Автоконцерн Mazda объявил о прекращении своей деятельности в РФ

фото ЗакС политика Автоконцерн Mazda объявил о прекращении своей деятельности в РФ

Японский автоконцерн Mazda Motors заявил об уходе из России. Соответствующее решение приводится в финансовом отчёте компании в четверг, 10 ноября.

Свою долю в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" намерена передать своему партнёру ПАО "Соллерс". Соглашение подписали ещё 24 октября. Сумма сделки, согласно контракту, — 1 евро.

Эксперты подсчитали, что из-за ухода с отечественного авторынка и передачи доли в бизнесе Mazda Motor потеряет 12 млрд йен, что составляет порядка 82 млн долларов.

Автоконцерн занимается выпуском своих машин на предприятии во Владивостоке в рамках совместного с компанией Sollers соглашения, заключённого в 2012 году. Завод выпускал такие модели, как CX-5, CX-9 и Mazda 6.

Напомним также, что в сентябре ещё одна японская компания — Toyota Motor — заявила о "консервации" своего петербургского сборочного цеха. Кроме того, в середине октября стало известно о передаче активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". После этого обслуживать автомобили Nissan будет "АвтоВАЗ".


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