Беглов рассказал о ходе работ по восстановлению разрушенных объектов Мариуполя

Петербургский градоначальник Александр Беглов поведал о промежуточных итогах по восстановлению города-побратима Мариуполя. Отчёт губернатора приводит в четверг, 10 ноября, пресс-служба Смольного.

На данный момент Северная столица задействована в восстановлении 37 социальных объектов Мариуполя. Работы по 25 из них должны, согласно планам, завершить до конца текущего года, восемь объектов уже введены в эксплуатацию. К работам привлекли почти 2 тысячи человек и свыше 30 единиц спецтехники.

Также специалисты изучили состояние 28 зданий в историческом центре Мариуполя: шестнадцати из них требуется капремонт, а ещё семи нужно допобследование.

До конца 2022 года должны достроить и сдать 8 многоквартирных жилых домов и четыре общежития.

"На данный момент в каждый из этих домов и в одно из общежитий подано тепло, в остальных ведутся работы по восстановлению теплосети", - поделился Беглов.

Напомним, что на восстановление Мариуполя Петербург расходует средства из Резервного фонда города, который Беглов предложил увеличить до 50 млрд рублей.