Глава БФК Барышников: Депутаты поправки к бюджету будут подавать всегда

Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания и депутат от "Единой России" Михаил Барышников заявил, что парламент будет продолжать готовить свои поправки к бюджету города в будущем. Так он ответил на вопрос ЗАКС.Ру о том, стоит ли депутатам вносить свои предложения по документу, если позже их отклоняют в бюджетной комиссии при губернаторе.

- Поправки мы имеем право подавать и будем всегда это делать, это по закону положено. К нам есть обращения от организаций, от людей. Мы свои предложения подаем, но на комиссии отклонили поправки. Но какие-то наши вопросы, не все, будут решать из той части финансирования, которая уже выделена на главных распределителей бюджетных средств, - сказал Барышников.

Он добавил, что депутаты участвуют в бюджетном процессе. В том числе, парламентарии входят в состав бюджетной комиссии, напомнил Барышников. Всего в комиссии 11 человек, из них 4 — парламентарии.

- В этой комиссии депутатов меньше, мы по голосам проиграли, - отметил глава БФК.

Ранее вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников сообщил, что бюджетная комиссия рекомендовала губернатору не одобрять ни одну из поправок депутатов к бюджету на 2023 год. Чиновник уточнил, что 10 из 12 предложений парламентариев касались сокращения резервного фонда. Его нельзя перераспределять из-за "беспрецедентных вызовов", заявил Корабельников.

Напомним, поправки к законопроекту о бюджете сначала рассматривают на БФК Законодательного собрания. Одобренные этим органом предложения передаются в бюджетную комиссию при губернаторе. На общее голосование парламента выносятся только те поправки, которые одобрит комиссия Смольного.

София Саттарова