В центре Петербурга устроили учения по уборке снега

Тренировку по уборке снега устроили на улице Моховой 10 ноября, сообщил в соцсетях глава жилищного комитета Олег Зотов.

В учениях помимо Жилкома участвовали сотрудники комитета по благоустройству, комитета по транспорту и администрации Центрального района Петербурга. Хотя снег еще не выпал, была задействована снегоуборочная техника и дворники с лопатами.

"Учения на Моховой улице показали, что зимняя уборка проводится слаженно, но нужно улучшить информирование жителей и увеличить количество мест для складирования снега", - подвел итог Зотов.

Накануне чиновники Смольного рассказали о подготовке Петербурга к зиме. Они напомнили, что с нового года город будет переходить на хозяйственный способ содержания дворов. Власти города постепенно откажутся от услуг частников и будут набирать собственные штаты работников ручного труда и механизаторов. Для них пообещали улучшить трудовые условия и поднять зарплаты по сравнению с прошлогодними.

Сергей Еремеев, фото - Олег Зотов/ВКонтакте