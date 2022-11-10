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Новости 18:31

В центре Петербурга устроили учения по уборке снега

фото ЗакС политика В центре Петербурга устроили учения по уборке снега

Тренировку по уборке снега устроили на улице Моховой 10 ноября, сообщил в соцсетях глава жилищного комитета Олег Зотов.

В учениях помимо Жилкома участвовали сотрудники комитета по благоустройству, комитета по транспорту и администрации Центрального района Петербурга. Хотя снег еще не выпал, была задействована снегоуборочная техника и дворники с лопатами. 

"Учения на Моховой улице показали, что зимняя уборка проводится слаженно, но нужно улучшить информирование жителей и увеличить количество мест для складирования снега", - подвел итог Зотов.

Накануне чиновники Смольного рассказали о подготовке Петербурга к зиме. Они напомнили, что с нового года город будет переходить на хозяйственный способ содержания дворов. Власти города постепенно откажутся от услуг частников и будут набирать собственные штаты работников ручного труда и механизаторов. Для них пообещали улучшить трудовые условия и поднять зарплаты по сравнению с прошлогодними.

Сергей Еремеев, фото - Олег Зотов/ВКонтакте


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