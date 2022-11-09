"У нас должен быть наш петербургский дворник": В Смольном рассказали о подготовке к зиме

Кадр из трансляции ТАССВласти Петербурга активно ищут дворников и трактористов для уборки города от снега. Сезонных работников заманивают ростом заработных плат, временным жильем, возможностью карьерного роста и коворкингами. К 1 декабря город планирует доукомплектовать и парк уборочной техники. В Смольном обещают, что она будет служить долго.

Коворкинг для дворников

Смольный запустил сайт уборкагорода.рф. На нем граждан зовут вступить в ряды петербургских дворников и трактористов для борьбы со снегом. Потенциальным работникам обещают официальное трудоустройство, социальный пакет и карьерный рост - можно повысить квалификацию и дорасти до руководящей должности. На сайте есть раздел "Наши герои", в котором ветераны жилищно-коммунальной отрасли рассказывают о своих победах.

Механизаторам и работникам ручного труда предлагают даже "культурные льготы": билеты в театр и кино, экскурсии, мастер-классы и даже коворкинги "со всем необходимым оборудованием". Гостям из других регионов обещают предоставить временное жилье.

На сайте представлены и ожидаемые зарплаты. Они выше, чем в среднем по стране, и даже по меркам Петербурга кажутся неплохими: от 49 тысяч рублей для дворников и от 77 тысяч рублей для трактористов. Это суммы до вычета НДС, уточнил глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов во время пресс-конференции 9 ноября. Однако даже "чистые" зарплаты должны быть выше, чем раньше. Прошлой зимой дворникам в Петербурге предлагали примерно 30-35 тысяч рублей, говорили в HeadHunter. При этом в Смольном утверждали, что некоторые получали еще меньше - от 19 тысяч.

Пресс-конференция, организованная властями Петербурга, была полностью посвящена подготовке региона к зиме. В течение 2023 года город планируют постепенно перевести на хозяйственный метод содержания дворов. То есть заниматься уборкой будут не частные подрядные организации, а городские жилищные агентства с постоянным штатом. Решение о реформе приняли после прошлой снежной зимы, с которой город не справился.

История борьбы

Проблема зимних осадков была бичом всех последних петербургских градоначальников. Валентина Матвиенко предлагала сбивать "сосули" лазером, а Георгий Полтавченко жаловался, что снега выпадает слишком много. Александра Беглова едва ли не с первого дня работы в Смольном презентовали как человека, который пришел решать накопившиеся проблемы.

Первая же зима выдалась снежной, а уборка улиц и дворов провалилась. В больницы попали тысячи петербуржцев. Беглов сделал несколько показательных увольнений чиновников и заявил о нехватке снегоуборочной техники. На закупку новой выделили 3 млрд рублей, выразив уверенность, что в следующем сезоне будет "совершенно другая картина".

Зима-2019/20 выдалась теплой, с небольшим количеством осадков город справился. А вот еще через год снег повалил активнее и снова создал проблемы. Депутаты ЗакСа даже ездили в ночи инспектировать улицы города и снегоплавильные пункты, чтобы разобраться, в чем дело. В комитете по благоустройству тогда объяснили, что, несмотря на наличие новой техники, старая уже успела износиться и ее опять не хватает. Кроме того, из-за пандемийных ограничений в городе не хватало и дворников-мигрантов.

Перед началом сезона-2020/21 губернатор Беглов сделал кадровое усиление. На должность вице-губернатора по вопросам ЖКХ и благоустройства назначил своего давнего и надежного соратника Анатолия Повелия. Перед вступлением в новую должность Повелий заявил, что "к зиме город готов". Вскоре после этого в Петербурге начались такие осадки, что властям снова пришлось объясняться, почему не удается справиться с уборкой.

Неудачи в борьбе со снегом в Смольном связывали со слишком большим количеством ответственных лиц, от комитета по благоустройству до частников и муниципалов, а также безответственным поведением клининговых компаний, взявшим на себя работы, которые они не могли осилить.

В красивой форме и с хорошим настроением

Теперь власти Петербурга обещают действовать по-другому. С нового года городская администрация начнет выводить на улицы собственный персонал. Охватить всю территорию города новыми бригадами собираются к 1 июля. В переходный период в отдельных местах будут продолжать работать частники.

- Но эти контракты будут прекращать свое действие по мере набора персонала. Как только мы укомплектовали 10% от штатной численности, мы 10% территории района можем начинать обслуживать хозяйственным способом, - уточнил глава жилищного комитета Олег Зотов.

Всего город планирует трудоустроить более 4 тысяч дворников и порядка 1,2 тысячи механизаторов. Власти говорят что привлекать их нужно не только приемлемыми зарплатами, но и достойными трудовыми условиями. Вместо бытовок сделать комфортные рабочие места.

- Человек должен прийти в красивое помещение, он должен переодеться, принять пищу, должен где-то передохнуть. По возвращении с работы должен произвести санитарно-гигиенические процедуры, переодеться, согреться. Все эти условия должны соответствовать величию города и ответственности тех задач, которые мы ставим, - сказал Повелий.

Вице-губернатор считает, что нельзя полагаться только на мигрантов. Петербургу нужен свой дворник, заявил Повелий прессе.

- Многие подрядчики на это и рассчитывали, что приедут эти славные ребята и наведут порядок в наших дворах, а они не приехали. И не приедут, по всей видимости, в ближайшее время. Мы с вами понимаем - по каким причинам. У нас должен быть наш петербургский дворник с хорошей зарплатой, с хорошим местом отдыха и быта на работе, в красивой форме, с хорошим настроением, - рассуждал вице-губернатор.

Парк уборочной техники в Петербурге тоже обновится. Зимой на улицы должны выйти 1 186 новых единиц. Большая часть - порядка 700 машин - уже прибыла в город. Остальные обещали привезти до 1 декабря. Санкции поставкам не помешали. Ранее в Смольном объявили, что технику закупают в Белоруссии.

- Это техника, которая будет работать в нашем городе лет 10. Она будет обновляться с течением времени. Не надо увязывать покупку этой техники с наступлением пиковых снегопадов текущего года. Мы решаем две задачи. Одна из них - реанимация, реорганизация отрасли. Это долгосрочная задача. Вторая - это прохождение текущего осенне-зимнего периода, - рассказал Зотов.

Повелий, в свою очередь, отметил универсальность новой техники. Он заверил, что убирать город они смогут в любое время года.

Сергей Еремеев