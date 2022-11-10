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Новости 18:33

Суд в Петербурге не увидел незаконности включения психотерапевта Сабунаевой* в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Суд в Петербурге не увидел незаконности включения психотерапевта Сабунаевой* в реестр СМИ-иноагентов

Октябрьский райсуд Петербурга отклонил административный иск психотерапевта Марии Сабунаевой* к Минюсту, желавшей оспорить законность попадания в реестр СМИ-иноагентов, делится объединённая пресс-служба городских судов.

Стремление быть исключённой из списка иноагентов Сабунаева* аргументировала тем, что решение Минюста не соответствует Конституции РФ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также имеет политическую окраску.

В числе материалов разбирательства был полученный Минюстом документ Федеральной службы по финансовому мониторингу, в котором утверждалось, что психолог получила вознаграждение в размере 105 тысяч рублей от одной из грузинских организаций. Также ведомство не устроило то обстоятельство, что Сабунаева* сотрудничает с различными ЛГБТ-организациями и публикует заметки о данной сфере в социальных сетях.

Суд не узрел дискриминации либо "чрезмерного вмешательства государства в частные дела истца, в том числе на уважение частной жизни, свободное выражение мнения, равенства".

В итоге исковое заявление Сабунаевой* суд удовлетворять отказался.

В реестр СМИ-иноагентов Минюста психолог попала в апреле текущего года.

*Мария Сабунаева внесена в реестр СМИ-иноагентов


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