ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:03

Кудрин допустил, что дефицит бюджета окажется в 2023–2025 годах выше ожидаемого уровня

фото ЗакС политика Кудрин допустил, что дефицит бюджета окажется в 2023–2025 годах выше ожидаемого уровня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью телеканалу RT о возможности того, что дефицит федерального бюджета в России может оказаться выше прогнозируемых значений. При этом, по его словам, страна располагает определенным запасом прочности в виде накопленных резервов.

"Да, дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределённостей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти", — заявил глава Счетной палаты.

В целом, по версии Кудрина, в ближайшие три года Россия может не беспокоиться о возможных сложностях. "Ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются", — резюмировал он.

Сегодня же глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ждать скорого преодоления кризиса в экономике не следует. "Я так не люблю искать дно в любых вопросах", — высказалась она в ответ на вопрос, достигла ли российская экономика дна или же существует возможность дальнейшего падения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама