Думские единороссы заблокировали обращение в Минобороны на тему отвода войск за Днепр

Депутаты КПРФ 10 ноября инициировали в Госдуме обращение в Министерство обороны России с просьбой предоставить "информацию о стратегическом замысле" передислокации российских войск на левый берег Днепра. "Единая Россия" почти полным составом проголосовала "против" и заблокировала принятие документа.

Текст обращения опубликовал в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Сергей Обухов. Результаты поименного голосования доступны на сайте Госдумы.

Помимо представителей компартии, за обращение проголосовала Оксана Дмитриева из Партии Роста и четыре единоросса: Николай Валуев, Даниил Бессарабов, Магомед Гаджиев и Александр Шолохов. 193 депутата "Единой России" проголосовали "против". Представители ЛДПР и "Новых людей" не стали нажимать кнопки. Не стали голосовать и члены "Справедливой России – За правду", за исключением воздержавшихся Анатолия Вассермана и Андрея Кузнецoва.