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Выборы - 2022

Новости 19:59

Петербургское "Яблоко" сообщило о возобновлении приема единомышленников в партию

фото ЗакС политика Петербургское "Яблоко" сообщило о возобновлении приема единомышленников в партию

Бюро петербургского "Яблока" рассмотрело на заседании в минувший понедельник заявления от четырех кандидатов на вступление в свои ряды, проинформировала 10 ноября пресс-служба отделения. Желание вступить в партию изъявили два доктора наук, студент третьего курса и "молодой районный активист".

По заявлению зампреда городского отделения партии Анатолия Голова, сейчас скопилось "несколько сот заявлений" от кандидатов на вступление. Бюро планирует рассмотреть заявки в ближайшее время, в том числе проведя личные беседы с претендентами. "В этот раз мы одобрили и тех, кто уже работал с нами, проявил активность в городе и даже участвовал в выборах ЗакС, и тех, кто только принял решение работать с нами", — добавил он.

Как уточнили в партии, прием заявок на вступление в партию возобновился после проведения конференции реготделения, на которой состоялись выборы нового руководства и были определены приоритеты в работе. Председателем отделения тогда был избран глава фракции "Яблока" в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов.


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