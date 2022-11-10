В ЛДПР попросили у "Аэрофлота" назвать один из самолетов именем Жириновского

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал 10 ноября в своем Telegram-канале о том, что обратился к гендиректору "Аэрофлота" Сергею Александровскому с просьбой назвать один из принадлежащих компании самолетов именем Владимира Жириновского.

По собственному признанию парламентария, он опирается на уже сложившуюся в авиакомпании практику, когда воздушным судам присваивают имена известных соотечественников. Подобную практику он считает "хорошей," поскольку она "привлекает внимание пассажиров, стимулируя их к поиску дополнительной познавательной информации об этом человеке, к расширению кругозора, к изучению новых страниц истории родной страны".

В своем обращении к Александровскому Нилов ссылается на то, что покойный экс-лидер ЛДПР был "удостоен истинно народной любви" помимо официальных наград, а также пользовался уважением "не только миллионов своих преданных сторонников, но даже непримиримых оппонентов". По мнению депутата, это свидетельствует о масштабе личности основателя партии либерал-демократов.

"Учитывая роль и заслуги Владимира Вольфовича в становлении и развитии России на протяжении всей ее новейшей истории, прошу вас дать поручение рассмотреть возможность присвоения имени Владимира Жириновского одному из воздушных судов", — попросил главу "Аэрофлота" Нилов.

Ранее появилась информация о подписании мэром Москвы Сергеем Собяниным постановления о присвоении имени Жириновского одной из улиц в Москве.